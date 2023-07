Accord salarial pour le personnel des compagnies aériennes

"Toutes les organisations ont donné leur feu vert. Le pré-accord a donc été accepté et sera coulé dans une convention collective de travail", a déclaré mercredi Hans Elsen, du syndicat chrétien ACV Puls. Les employeurs et les syndicats étaient parvenus à un accord préliminaire la semaine dernière. Ce dernier prévoit une prime de pouvoir d'achat pour certaines compagnies aériennes affichant un EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) positif en 2022. Les syndicats s'attendent à ce que les travailleurs des transporteurs tels que Brussels Airlines, TUI fly et Air Belgium ne puissent pas en bénéficier. Par contre, la prime devrait être accordée au personnel des compagnies de fret et d'affaires, et de Ryanair, par exemple. Outre la prime de pouvoir d'achat, des mesures ont également été adoptées concernant le salaire mensuel minimum (de 2.020,22 euros brut par mois) et l'indemnité de télétravail. La commission paritaire des compagnies aériennes (cp 315.02) est compétente pour les travailleurs (pilotes, stewards, hôtesses de l'air, personnel au sol) des compagnies aériennes opérant en Belgique : compagnies aériennes belges, succursales locales de grands acteurs étrangers (tels que Emirates, Qatar Airways, Finnair...), acteurs de l'aviation d'affaires, mais aussi, par exemple, North Sea Helicopters Flanders. Selon ACV, elle compte environ 8.500 employés. (Belga)