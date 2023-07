Afghanistan: forces spéciales britanniques visées par l'enquête sur de possibles crimes

Annoncée en décembre dernier et lancée en mars, "l'enquête atteint à présent le stade des auditions sur le fond, et je suis en mesure de confirmer que les accusations sont relatives à la conduite des forces spéciales du Royaume-Uni", a fait savoir Ben Wallace dans une déclaration écrite au Parlement. "Cette confirmation se fait dans les circonstances exceptionnelles de cette enquête, où les activités de cette organisation constituent le coeur des investigations", a-t-il poursuivi en insistant sur le caractère exceptionnel de l'évocation des activités des forces spéciales. L'enquête couvre une période allant de mi-2010 à mi-2013, période pendant laquelle deux familles en Afghanistan - huit personnes dont trois enfants - auraient été tuées par des forces spéciales britanniques durant des raids en Afghanistan en 2011 et 2012. Une enquête de la BBC diffusée il y a un an et qui avait fait grand bruit au Royaume-Uni avait mis en évidence 54 cas de personnes tuées par balles en Afghanistan dans des circonstances suspectes par une unité des forces spéciales britanniques, des faits qui avaient été dissimulés par leur hiérarchie. (Belga)