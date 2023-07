Binche donne rendez-vous dans cent ans aux générations futures

La capsule comprend notamment des dessins et objets des écoles de Binche, un morceau de dentelle de Binche, des affiches, un "ramon" (un faisceau de brindilles de bouleau ou de saule), un masque de gille, symbolisant le Carnaval de Binche, des photos de Binche et des travaux de rénovation du Beffroi, quelques billets et pièces de monnaie, deux bidons rappelant les deux départs d'étapes du Tour de France à Binche ainsi que des messages de citoyens sous enveloppes. "Nous avons voulu sceller une capsule temporelle, à l'occasion du 900e anniversaire de Binche ainsi que de plusieurs travaux de rénovation, notamment à la Collégiale Saint-Ursmer, au Palais de Justice, à la gare et à l'Hôtel de Ville. Nous proposons d'ouvrir la capsule dans cent ans", a expliqué le bourgmestre binchois Laurent Devin. "On pourra découvrir à ce moment quelques éléments de l'époque actuelle, comme l'affiche du Carnaval de Binche 1912 par Louis Buisseret." Le bourgmestre a également ajouté une lettre personnelle dans la capsule temporelle. "Notre cité est reconnue au Patrimoine mondial de l'Humanité pour son carnaval. Le Tour de France a pris son départ à deux reprises dans notre bonne ville. Nous livrons aux générations futures, comme présent symbolique, une capsule temporelle. Bonne découverte" a écrit Laurent Devin, avant de donner rendez-vous aux futures générations binchoises en 2123. (Belga)