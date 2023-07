Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 efface une bonne part de son regain de la veille

Quinze de ses éléments étaient en baisse, emmenés par Sofina (190,50) qui reperdait 1,7% en compagnie de Galapagos (37,86) et Aperam (29,06), négatives de 1,3 et 1,2%. AB InBev (52,27) était repassée de 0,2% dans le vert comme Aedifica (61,85) et WDP (26,58) qui remontaient de 0,9 et 0,4%, rejoignant Elia (116,50) et Proximus (7,03) qui s'appréciaient de 0,2%. arGEN-X (347,50) était positive de 0,1% contrairement à Solvay (100,75) et UCB (79,10), en baisse de 0,7 et 0,5% ; Melexis (89,80) et D'Ieteren (160,40) reculant de 0,9 et 0,7%, Umicore (26,16) et Barco (23,22) de 1,1 et 0,9%. KBC (63,78) et Ageas (37,06) valaient de même 0,8% de moins que mardi tout comme GBL (71,72). Un nouveau contrat faisait bondit Ekopak (18,45) de 6,6%, Econocom (2,70) regagnant 1,5% alors que Home Invest (16,62) et Immobel (34,70) reperdaient 2,2 et 1,7%. Biosenic (0,077) était enfin négative de 3,7% alors que Onward Medical (5,30) et MDxHealth (0,31) rebondissaient de 3,1 et 2,3%. L'euro s'inscrivait à 1,0880 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0905 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.910 euros, en progrès de 55 euros. (Belga)