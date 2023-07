Bundesliga - L'ancien Ostendais Fraser Hornby rejoint Darmstadt, fraîchement promu en Bundesliga

L'Écossais de 23 ans a donc quitté définitivement le club de Ligue 1 dirigé par Will Still. Pendant la saison qu'il a passée sur la côte belge, Hornby a inscrit 8 buts et donné 2 assists en 22 matches de Jupiler Pro League. Il n'a su empêcher la relégation du KVO en Challenger Pro League. Hornby avait également joué pour Courtrai au cours de la saison 2019-2020, signant 4 buts en 14 rencontres chez les Kerels. Il était alors prêté par Everton, son club formateur, qui l'a ensuite cédé au Stade Rémois. (Belga)