Challenger Pro League - Deinze a offert un premier contrat pro à son jeune gardien Dries Arfaoui

Arfaoui a intégré les U21 à l'été 2022 et Marc Grosjean l'a rapidement associé au noyau pro. Le coach des Tigres l'a même repris dans sa sélection mais ne lui a pas encore permis de faire ses débuts. Entre-temps, Arfaoui a été convoqué avec les U20 de la Tunisie pour la Coupe du Monde, organisée en Argentine en mai dernier. Il s'y est mis en évidence au point d'être élu deuxième gardien du tournoi. Ses prestations lui ont permis d'attirer l'attention de Jalel Kadri, qui l'a intégré aux Aigles de Carthage pour les matches contre la Guinée Équatoriale et l'Algérie mi-juin. Dans la foulée, plusieurs clubs français et allemands s'étaient montrés intéressés et l'Espérance Tunis le suivait de près. (Belga)