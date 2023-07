Coup de filet européen visant la 'Ndrangheta - Le recours en cassation de Francesco S. contre sa remise rejeté

Lucio Aquino et son neveu avaient été arrêtés début mai lors d'une action policière internationale de grande envergure visant la 'Ndrangheta. Début mai, 147 membres présumés de la mafia calabraise 'Ndrangheta avaient été arrêtés à la suite de perquisitions menées à travers l'Europe, soupçonnés de trafic international à grande échelle de cocaïne. Parmi eux, Lucio Aquino, son neveu et quatre hommes originaires de Genk, Marcello N., son frère Giuseppe, Sebastiano et Francesco S. L'Italie réclamait la remise de ces six Limbourgeois. L'Italie demande également le transfert des poursuites pénales. En d'autres termes, ils veulent reprendre l'enquête belge concernant les suspects pour qu'ils soient jugés dans leur pays. Cette demande allait cependant à l'encontre de l'avis des avocats, qui dénoncent le régime de détention spécial appliqué aux membres présumés de la mafia en Italie. La chambre du conseil de Tongres avait autorisé la remise des six suspects, mais ceux-ci avaient interjeté appel. Entre-temps, la chambre des mises d'Anvers a elle aussi autorisé la remise, et les six suspects sont allés en cassation. La cour de cassation a rejeté les recours de Lucio Aquino et Donato O. mardi dernier, et celle de Francesco S. ce mardi. Les recours des trois derniers suspects sont toujours analysés. (Belga)