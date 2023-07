De nouveau plus de 300 milliards d'euros sur les comptes d'épargne en mai

En effet, il a atteint les 300,28 milliards d'euros. Il s'agit de la première augmentation depuis janvier. En mars, la somme était descendue à 299,98 milliards d'euros, en dessous de la barre symbolique des 300 milliards. Un mois plus tard, il avait même diminué jusqu'à 299,45 milliards d'euros. Cela fait déjà plus de deux ans que les comptes d'épargnes réglementés rassemblent aux alentours de 300 milliards d'euros alors que les taux d'épargne ont été bas. En juin, différents acteurs du monde économique parmi lesquels des grosses banques telles que Belfius et KBC ont annoncé une hausse des taux d'intérêt. (Belga)