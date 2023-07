Emeutes en France: les soldes prolongés d'une semaine jusqu'au 1er août

A la demande des commerçants, "nous allons prolonger les soldes jusqu'au 1er août", a-t-elle déclaré lors d'un entretien sur France 2, ajoutant que les commerçants qui le souhaitent pourront "ouvrir ce dimanche" afin de "se rattraper notamment du week-end passé". Les deux premiers week-ends sont "hyper importants pour les soldes", a expliqué la ministre. Des violences urbaines ont éclaté à Nanterre (Hauts-de-Seine) le 27 juin quelques heures après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier, avant de s'étendre à plusieurs villes et de s'amplifier. Pillages de magasins, incendies de commerces et bâtiments publics, heurts avec les forces de l'ordre se sont multipliés à travers la France, culminant avec l'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, avant une décrue depuis dimanche soir. "Plus de 1.000 commerces ont été soit vandalisés (...) soit incendiés", a indiqué mardi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, même si "la situation est stabilisée depuis samedi". Bercy a indiqué que sur "les quelque 200 commerces alimentaires touchés, 30 ont brûlé, la plupart ont d'ores et déjà rouvert". "Quelques dizaines de boutiques d'habillement ont été pillées", mais "les magasins rouvriront ce week-end", selon cette source. (Belga)