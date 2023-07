Environ 220.000 personnes attendues sur le festival Les Ardentes

Pour sa deuxième édition sur le nouveau site situé en périphérie liégeoise, rue de l'Arbre Courte-Joie à Rocourt, 55.000 personnes pourront être accueillies chaque jour. L'évènement est pratiquement sold-out. Parmi plus de 125 artistes présents, des stars internationales comme Kendrick Lamar, J. Balvin, Central Cee, Travis Scott, DJ Snake, Aya Nakamura ou encore Booba et Playboi Carti. Le camping du festival a été largement agrandi et il est à nouveau sold-out. Environ 10.000 campeurs supplémentaires pourront loger à quelques minutes à pied du site, soit environ 30.000 personnes au total. Les premiers campeurs sont déjà attendus mercredi. Cette année, des scènes avec DJ sets ont été ajoutées sur l'ensemble du festival. Environ 55 secouristes volontaires de la Croix-Rouge seront présents sur le festival et au camping durant les quatre jours de l'évènement. Des équipes mobiles seront aussi mobilisées. L'année passée, les secouristes avaient procédé à plus de 1.600 interventions. Le festival sera ouvert dès 12h30 du jeudi au dimanche. L'ensemble des informations détaillées se trouvent sur le site officiel de l'évènement www.lesardentes.be. (Belga)