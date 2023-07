Euro de basket féminin U18 - La Belgique battue par la Turquie en 8e de finale après avoir mené de 17 points à la pause

Les Belges menaient 23-13 après le premier quart-temps et 42-25 à la pause. Elles comptaient encore 9 points d'avance (52-43) à la fin du troisième quart-temps. Les Turques refaisaient progressivement leur retard et prenaient les commandes 59-61 après un trois points de Eslem Guler à 19 secondes de la fin, avant de marquer un dernier lancer franc. Alicia Courthiau a mis 15 points pour la Belgique, Ceren Akpinar a terminé avec 20 unités au compteur côté turc. En quarts de finale, la Turquie rencontrera l'Espagne, victorieuse 83-57 de la Tchéquie. Les Belges affronteront les Tchèques jeudi dans leur premier match de classement, pour les places 9 à 16. Les jeunes Belgian Cats avaient terminé deuxièmes de leur groupe après deux victoires, sur la Lituanie (83-45) et l'Italie (62-44), et une défaite, contre le Portugal (66-51). Les seize nations engagées dans cet Euro disputaient les huitièmes de finale, dont le tableau était déterminé par les positions au terme de la phase de groupes. (Belga)