Forte baisse annuelle pour les prix à la production en Belgique

Dans la zone euro, c'est, sans surprise, dans le secteur de l'énergie que les prix ont le plus diminué (-13,3%). Cette décrue a été amorcée en janvier, après une flambée due à la crise énergétique provoquée par l'invasion russe en Ukraine. Les biens d'investissement (5,6%), les biens de consommation durables (6,7%) et les biens de consommation non durables (9,6%) ont en revanche vu leurs prix augmenter, si bien qu'à l'exclusion du secteur de l'énergie, les prix dans l'ensemble de l'industrie ont augmenté de 3,4%, chiffre l'office statistique européen. Tandis que les prix à la production industrielle ont dégringolé en Grèce (-10.6%), en Irlande (-9;7%) et en Belgique (9,6%), ils ont flambé en Hongrie (+36,3%), en Slovaquie (+21,0%) et en Lettonie (+12,0%). (Belga)