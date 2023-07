Garanties européennes pour 600 millions d'euros de prêts à des PME belges

(Belga) Le Fonds européen d'investissement (FEI) va couvrir le risque de prêts à hauteur de 608,5 millions d'euros à des petites et moyennes entreprises belges. Des accords de garantie ont été signés mercredi avec trois sociétés d'investissement régionales (Wallonie Entreprendre, finance&invest.brussels et PMV). Ces accords s'appuient sur le programme européen InvestEU, qui vise à soutenir l'investissement et la création d'emploi en Europe.