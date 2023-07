Grève au dépôt Decathlon de Willebroeck

La semaine dernière, une dizaine d'employés du dépôt sous contrat à durée indéterminée ont été renvoyés. En outre, le pendant flamand du SETCa dénonce le flou maintenu quant à l'avenir du dépôt et le harcèlement du personnel par le management. Pour le BBTK, la coupe est pleine. De son côté, Decathlon a envoyé un huissier mardi et mercredi. L'enseigne a également lancé une procédure en référé afin d'imposer la levée des piquets de grève qui seraient installés mercredi. Depuis novembre, c'est la troisième fois qu'une partie du personnel (hors CDD et contrats étudiants) se met en grève dans cet entrepôt. (Belga)