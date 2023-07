Intempéries - Alerte jaune au vent dans la province de Liège et au nord du pays

Les rafales pourraient y atteindre, voire temporairement dépasser, les 70 km/h et des averses intenses et orageuses seront également possibles. L'alerte prendra fin mercredi à 21h00. Un avertissement avait déjà été donné pour la nuit de mardi à mercredi et le numéro d'urgence 1722 avait été activé. (Belga)