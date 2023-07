Intempéries - La tempête Poly cause également la mort d'une personne en Allemagne

La tempête dirige également des vents forts et des pluies abondantes sur l'Allemagne. Les écoles du Land de Basse-Saxe ont partiellement suspendu leurs cours tandis que plusieurs cimetières ont été fermés à Hambourg. Les services météorologiques ont en effet prévu des vents de plus de 130 kilomètres à l'heure dans le nord de l'Allemagne. Aux Pays-Bas, une femme âgée de 51 ans a été tuée par la chute d'un arbre sur sa voiture à Haarlem près d'Amsterdam, selon la police. Des autoroutes étaient bloquées par des arbres et des camions renversés, et l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, l'un des plus grands hubs aériens d'Europe a dû annuler 400 vols. (Belga)