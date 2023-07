Invasion de l'Ukraine - Une autre explosion entendue dans un tribunal de district à Kiev

Le bâtiment du tribunal Chevtchenkivskyi de la capitale ukrainienne a été bouclé et de nombreuses ambulances stationnent à proximité. Le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klymenko avait fait état un peu plus tôt mercredi, citant des informations de la police, d'une explosion dans un tribunal de Kiev et de l'envoi sur place de secours. (Belga)