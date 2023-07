Jupiler Pro League - Alexander Blessin: "La mission est d'atteindre le sommet"

Le technicien allemand, passé par Ostende entre juillet 2020 et janvier 2022, retrouve ainsi un banc, lui qui avait été remercié par la Genoa en décembre 2022. "Le terrain me manquait", déclare Blessin, qui a signé un contrat de deux ans. Blessin reprend une équipe saint-gilloise qui reste sur trois saisons de très bonne facture, avec d'abord le titre en D1B et le retour au sein de l'élite après 48 ans, puis deux saisons où l'Union a lutté pour le titre, terminant 2e et 3e, avec en outre un quart de finale d'Europa League la saison dernière. "Le club vient de connaître trois saisons extraordinaires et grandit chaque année. Je n'ai pas de problème avec la pression", déclare l'Entraîneur de l'année 2021. Je ne fixe pas un classement particulier comme objectif, mais je veux gagner chaque match. Il y a de nombreuses équipes avec beaucoup de qualités dans le championnat, mais nous avons aussi des qualités. La mission est d'atteindre le sommet. Nous ne devons pas nous cacher derrière Bruges ou l'Antwerp". La saison dernière, l'Union a été virtuellement championne quelques minutes avoir de voir le titre filer à l'Antwerp à la dernière minute de l'ultime journée des playoffs. "La fin de la saison dernière a été incroyable", avance Blessin. "Mais je ne pense pas que cela ait eu un impact négatif sur les joueurs. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils avaient faim de victoire. Je n'ai aucun doute là-dessus". Blessin dirigera l'Union pour la première fois dimanche face à Monaco en amical. Le championnat débutera le 28 juillet par un derby contre Anderlecht. (Belga)