Jupiler Pro League - Rob Schoofs prolonge à Malines jusqu'en 2027

"Qu'après Kerim (Mrabti, ndlr), nous ayons aussi conservé Rob me rend extrêmement heureux", a réagi le directeur sportif Tim Matthys. "Cela prouve qu'ils voient que nous continuons à développer notre équipe. Nous avons entamé une nouvelle préparation et il est donc important de conserver des bases solides. Je suis très heureux d'avoir prolongé notre capitaine pour quatre ans. Rob est un joueur important pour le Kavé et il était évident que nous devions tout faire pour le garder plus longtemps." Avec 197 matches, 29 buts et 36 passes décisives au compteur, Schoofs va bientôt franchir le cap des 200 apparitions sous le maillot du FC Malines. "On me demandait régulièrement si j'allais rester. Ce doute est levé", a confirmé le capitaine. "Je suis satisfait avec ce que j'ai à Malines et le club a immédiatement montré qu'il voulait continuer avec moi. Je suis heureux que nous ayons pu finaliser ce contrat de cette façon." (Belga)