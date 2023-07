Jupiler Pro League - Stade de l'Union: la RUSG espère une avancée dans le dossier cet été

"Pascal Smet avait un mandat donné par le gouvernement bruxellois, un mandat qui est toujours actif avec cette deadline du 21 juillet. C'est maintenant Ans Persoons qui reprend le poste et le mandat et qui va essayer de trouver des solutions", a déclaré le CEO de l'Union Philippe Bormans mercredi en marge de la présentation du nouvel entraîneur Alexander Blessin. Ans Persoons a remplacé Pascal Smet au sein du gouvernement bruxellois après que le secrétaire d'Etat bruxellois à l'Urbanisme et au Commerce extérieur a démissionné le 18 juin dernier. Philippe Bormans a rencontré Ans Persoons et les responsables forestois la semaine dernière. "Elle est consciente du problème et motivée à trouver des solutions. On a perdu du temps avec le départ de Pascal Smet, parce qu'une nouvelle personne a eu besoin de temps pour reprendre le dossier, mais l'accord dépasse une simple personne, c'est le gouvernement bruxellois qui a donné mandat". Le CEO unioniste espère qu'une solution sera trouvée d'ici le 21 juillet. "Pour nous, c'est vraiment important que la deadline soit respectée, parce qu'après il y aura les vacances et puis on sera à un an des élections. Ce sera une période difficile. J'espère que les politiques locaux prennent conscience du problème et essaient de collaborer vers des solutions. Qu'il y ait des questions, c'est normal. Mais il fait aussi être ouvert à trouver des solutions et cela, on ne l'a jamais senti. J'espère maintenant que ça va changer avec l'intervention de Mme Persoons". (Belga)