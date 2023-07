La grève spontanée se poursuit au dépôt TEC de Jodoigne

Sans indication sur la durée du mouvement, l'entreprise prévient que le blocage pourrait encore perturber les dessertes dans le Brabant wallon jeudi matin. Le TEC invite dès lors ses usagers et voyageuses à consulter son site internet avant tout déplacement et à envisager une alternative. La direction et des représentants du personnel se sont réunis dans la matinée, selon le porte-parole du TEC, qui n'a pas été en mesure de préciser la cause de ce mouvement d'humeur. Selon la RTBF, le manque d'entretien du matériel roulant et l'insécurité qui en découle seraient à l'origine de cette action tenue en front commun syndical. Deux récents incidents auraient poussé le personnel à se croiser les bras. (Belga)