La Sambrienne a reçu le permis unique pour le projet du "5e élément"

Le permis unique délivré à la Sambrienne n'est pas un permis 'classique', selon cette dernière. Le projet en question se distingue par son ampleur. Dans le détail, il prévoit la construction d'un "ensemble de sept tours organisé autour d'une place publique et destiné à recevoir des logements, les bureaux de La Sambrienne, quatre commerces, un parc de stationnement en sous-sol comprenant 156 places, sept stationnements extérieurs et des équipements techniques". Selon La Sambrienne, le projet correspond aux dernières évolutions en matière de gestion environnementale et de design urbain. Il a par ailleurs été pensé pour s'intégrer "dans le plan de redéploiement urbain de la Ville de Charleroi et dans la redynamisation de la Ville Haute". La demande de permis avait été introduite voici plus de deux ans. "C'est un projet sans précédent pour nous, où nous devons faire appel à toute notre expertise. Le suivi administratif de cette demande de permis a été gigantesque et complexe eu égard au nombre important d'acteurs et prescrits imposés par la Région", a indiqué Fabrice Jacqmin, directeur immobilier de La Sambrienne. Si les constructions de logements sont majoritairement subsidiées, il reste encore, selon la Sambrienne, quelques financements à trouver pour lui permettre de concrétiser le projet. Le montant de ceux-ci n'a pas été précisé. (Belga)