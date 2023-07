Le prix des logements en hausse de 0,4% dans la zone euro au 1er trimestre 2023

Par rapport au quatrième trimestre 2022, les prix des logements avaient grimpé dans la zone euro et dans l'UE, respectivement de 3,0% et de 3,6%. Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, six ont enregistré une diminution annuelle du prix des logements au premier trimestre 2023. Il s'agit de la Suède (-6,9%), de l'Allemagne (- 6,8%), du Danemark (-6,2%), de la Finlande (-5,1%), du Luxembourg (-1,5%) et enfin des Pays-Bas (-0,1%. Les plus fortes hausses ont quant à elles été observées en Croatie (+14,0%), en Lituanie (+13,1%) et en Bulgarie (+9,5%). (Belga)