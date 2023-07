Les Pays-Bas en proie à leur plus forte tempête d'été jamais répertoriée

Des vents déchaînés allant jusqu'à 146 km/h soufflent sur le pays alors que la tempête Poly frappe la côte sur la mer du Nord, abattant des arbres et conduisant les autorités néerlandaises à conseiller aux gens de rester chez eux. L'aéroport Schiphol d'Amsterdam a averti qu'une combinaison de forts vents, de pluie et de mauvaise visibilité entraînait "un trafic aérien très limité" tant au départ qu'à l'arrivée, au moins juqu'à 15h00. Plus de 300 vols ont été annulés, selon la radio-télévision publique NOS. Dans le Nord du pays, les trains ont été mis à l'arrêt pour des raisons de sécurité et une autoroute d'importance à été coupée à Alkmaar, près d'Amsterdam, après un accident de camion, selon les autorités néerlandaises. L'Institut royal météorologique néerlandais (KNMI) a émis une alerte "code rouge" --le niveau le plus élevé-- pour quatre régions du Nord du pays. Le gouvernement a envoyé une alerte sur les téléphones portables pour demander aux gens de rester chez eux dans la province de Hollande-Septentrionale qui comprend la ville d'Amsterdam. Des vents de force 11, deuxième niveau le plus élevé sur l'échelle de Beaufort, ont été mesurés dans le port de IJmuiden en Hollande-Septentrionale, "la plus forte tempête d'été jamais mesurée" dans le pays, selon le site néerlandais de météo Weerplaza. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1953, un raz-de-marée provoqué par des vents d'une violente dépression en mer du Nord avait fait plus de 2.500 morts aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni, dont 1.836 Néerlandais. (Belga)