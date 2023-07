Ligue 1 - Christophe Galtier n'est plus le coach du Paris Saint-Germain

"Je mesure la responsabilité de faire en sorte que le PSG fasse une grande saison. Je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste c'est que j'en suis capable", avait avancé Galtier le 5 juillet 2022. La saison avait bien commencé pour le technicien français, invaincu dans toutes les compétitions jusqu'au début de la Coupe du monde en novembre. La deuxième partie de saison s'est avérée plus difficile, avec des sorties précoces en Coupe de France, puis en Ligue des Champions. Le club a célébré son titre sous les huées de ses supporters, après avoir concédé 7 défaites et 4 matches nuls sur 38 journées. Christophe Galtier a été au centre d'une importante polémique en fin de saison, lorsqu'il a été accusé d'avoir eu des propos racistes lorsqu'il était entraîneur de Nice. Il a également choisi d'annoncer prématurément le départ de Lionel Messi, ce qui n'a pas plu à la direction. "Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu'un Trophée des Champions", précise sobrement le PSG. Galtier devrait selon certaines sources percevoir une indemnité de licenciement proche des dix millions d'euros. Le nom de son successeur l'Espagnol Luis Enrique doit être officialisé mercredi à 14 heures. (Belga)