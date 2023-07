Ligue 1 - Luis Enrique succède à Christophe Galtier sur le banc du PSG jusqu'en 2025

Ancien attaquant international qui brilla comme joueur tant au Real Madrid qu'au FC Barcelone, Luis Enrique a débuté sa carrière de coach avec l'équipe B du FC Barcelone à l'été 2008, et au plus haut niveau à l'AS Rome en 2011 où il resta une saison manquant la qualification européenne. Il a rebondi au Celta Vigo en 2013-2014 et a séduit Barcelone où il est demeuré trois saisons (2014-2017). Il brilla dès la première, signant le triplé championnat-coupe-Ligue des Champions. Luis Enrique est ensuite devenu sélectionneur de la 'Roja', l'équipe nationale espagnole, à l'été 2018 après un Mondial russe catastrophique. Il a dû quitter ses fonctions entre mars et novembre 2019 afin de soigner un cancer. De nouveau à son poste, il a payé un nouveau Mondial décevant au Qatar en décembre dernier qui s'est achevé en huitièmes de finale (défaite aux tirs au but 3-0 face au Maroc). L'Espagnol va tenter de réussir à remporter la Ligue des Champions un des grands objectifs du club depuis le rachat par les Qataris. Aucun de ses prédécesseurs (Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier) n'est parvenu à l'atteindre malgré l'effectif de stars mis à leur disposition. "Je veux remercier le club, le propriétaire, le président et le directeur sportif pour la confiance placée en moi", s'est exprimé Luis Enrique, en français, lors de sa prise de parole. (Belga)