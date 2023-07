L'intercommunale Hygea a collecté moins de déchets par habitant en 2022

Les chiffres montrent que 4.253 tonnes (+36%) de déchets organiques ont été collectés en 2022, soit une moyenne de 34 kilos par habitant pour les communes développant la collecte sélective des déchets organiques. Les quantités d'ordures ménagères et de déchets résiduels ont, quant à elles, diminué de 11,8% en 2022 à une moyenne annuelle de 157,3 kilos par habitant, pour 175,1 kilos par habitant en 2021. Au total, Hygea a collecté 73.100 tonnes d'ordures ménagères ou déchets résiduels en 2022, contre 80.977 tonnes en 2021. Les quantités de PMC et de papiers-cartons collectées en porte-à-porte par Hygea et les quantités de verre collectées via les bulles à verre s'élevaient en 2022 à 79,6 kilos par habitant, soit une baisse de 2,1% par rapport à 2021. Les 25 recyparcs d'Hygea ont comptabilisé près de 797.000 visites de ménages et 1.010 visites de sociétés et associations. En 2022, 104.000 tonnes de déchets ont été collectées au sein des recyparcs, soit 210 kilos par habitant, ce qui représente une diminution de 55 kilos par habitant. (Belga)