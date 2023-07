L'OMS envoie 18 millions de doses de vaccins contre la malaria dans 12 pays

La malaria "reste l'une des maladies les plus meurtrières en Afrique", a-t-il affirmé à la presse. Chaque année, près de 500 millions d'enfants décèdent de cette pathologie dans cette région qui rassemble 95% des cas et 96% des victimes dans le monde en 2021. Le premier vaccin contre la malaria a été testé au Ghana, au Kenya et au Malawi. Environ 1,6 million d'enfants ont été immunisés et ce dispositif est "sûr et efficace", diminuant le nombre d'infections et de décès. Près de 30 pays africains souhaitent désormais utiliser celui-ci. Les premières campagnes devraient atteindre des millions de personnes dès le début de l'année prochaine. Mais l'approvisionnement n'est pas suffisant par rapport aux besoins. D'autres vaccins sont en cours d'évaluation. En plus des trois pays du test, les millions de doses sont prévues pour la période jusqu'en 2025 au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, en République démocratique du congo (RDC), au Liberia, au Niger, en Sierra Leone et en Ouganda. Les trois institutions internationales saluent "une étape très importante" dans la lutte contre cette maladie. Les premières doses arriveront dans les derniers mois de cette année. D'ici 2026, les organisations s'attendent à des demandes jusqu'à 60 millions de doses. D'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre jusqu'à 100 millions. (Belga)