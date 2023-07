Météo - Des nuages, quelques averses et des températures plus fraîches

Les maxima se situeront aux alentours de 15°C en haute Ardenne, 19°C en bord de mer et varieront entre 18 et 21°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré à parfois assez fort d'ouest­-sud­-ouest avec des rafales généralement comprises entre 50 et 60 km/h. Ce soir et la nuit prochaine, les dernières averses laisseront la place à un ciel dégagé à peu nuageux. Des nuages bas se formeront ensuite dans certaines régions. Les températures redescendront entre 7 et 10°C en Ardenne, aux alentours de 13 ou 14°C en bord de mer et entre 10 et 12°C dans les autres régions. Le vent sera modéré de sud­-ouest. Jeudi, le soleil fera place à un ciel plus variable accompagné de nuages cumuliformes. Quelques averses se développeront de manière isolée, mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront entre 18 ou 19°C en haute Ardenne et en bord de mer, et 22°C dans de nombreuses régions. Le vent sera faible à modéré de sud­-ouest. Vendredi, le ciel sera ensoleillé et il fera nettement plus chaud avec des maxima de 25 à 28°C dans la plupart des régions. Samedi, le ciel restera ensoleillé mais l'atmosphère deviendra lourde avec possibilité de quelques ondées orageuses en cours d'après­-midi. Les maxima seront proches de 30°C dans le centre du pays. Dimanche, temps chaud et lourd avec des averses orageuses parfois assez fortes, surtout sur le centre et l'est du pays. (Belga)