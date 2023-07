Mondiaux de volley U21 - La Belgique débute face à la République tchèque vendredi

Classée 5e mondiale, la Belgique jouera son premier match du groupe D face à la République tchèque (FIVB 11) à 19h00 à Manama. Samedi à la même heure, les Belges rencontreront les États-Unis (FIVB 14) et conclura sa phase de groupes dimanche à 16h00 face à l'Argentine, 3e mondiale. Les deux premiers des quatre poules rejoignent la seconde phase de groupes (E et F) pour tenter de rejoindre le Final Four pour les quatre meilleurs et les matchs de classement de 5 à 8 pour les autres. Les deux équipes,3e et 4e de leur groupe au premier tour se retrouvent dans une autre phase de groupes (G et H) avant les matchs de classement pour les places de 9 à 16. Bahrain (FIVB 23), Iran (8), Thaïlande (12), Tunisie (15) composent le groupe A. Italie (1), Brésil (7), Égypte (9), Mexique (15) sont réunis dans le groupe B. Pologne (2), Bulgarie (6), Canada (10) et Inde (15) forment le groupe C. L'Italie est tenante du titre après sa victoire à domicile à Cagliari en 2021 contre la Russie. La Pologne a remporté le bronze aux dépens de l'Argentine. La Belgique, après ses 3 succès dans la poule C, avait perdu ses trois rencontres dans la poule E. Elle a ensuite gagné ses deux matchs de classement contre le Brésil puis la Bulgarie et terminé à la 5e place finale. (Belga)