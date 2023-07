Onze nouveaux chantiers sur les routes stratégiques de Wallonie pendant les congés d'été

Onze chantiers démarreront cet été sur les grands axes de Wallonie, parmi lesquels la modernisation du tunnel de Cointe vers le Luxembourg, qui sera fermé à la circulation du 7 juillet au 28 août, uniquement en direction du Luxembourg. Ensuite, à partir du 7 août, un chantier débutera pour la réfection des revêtements et réparations entre l'aire de Cronchamps et Malmedy. Jusqu'au 30 septembre, une voie sera soustraite à la circulation et la vitesse maximale y sera limitée à 70 km/h. Une réfection des revêtements et réparations localisées de Verlaine à Transinne, en direction de Namur démarrera également le 7 août, jusqu'au mois d'octobre. Sur l'E411/A4 entre les échangeurs n°24 "Transinne" et n°25 "Libramont-Chevigny", la circulation s'effectuera sur une voie dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. Un chantier de réfection des couches supérieures des revêtements de l'E40/A3 de Hélécine à Lincent, uniquement en direction de Liège, débutera au début du mois d'août. Deux voies par sens seront maintenues jusqu'en octobre. Dans le courant de la seconde moitié du mois d'août, un chantier de réhabilitation de l'E429/A8 débutera entre l'échangeur n°31 "Frasnes-lez-Anvaing" et celui de Tournai, en direction de la France. Une voie sera maintenue par sens sur l'E429/A8 entre les deux échangeurs, avec une vitesse maximale autorisée de 70 km/h. Par ailleurs, 18 chantiers ont connu ou vont connaitre une libération des voies et 19 se poursuivront sur le réseau, notamment celui du R0 de Braine-l'Alleud jusqu'en Flandre dont certaines phases seront menées pendant deux week-ends du mois d'août, impliquant la fermeture du tronçon vers la capitale. (Belga)