Plusieurs lignes TEC supprimées en raison d'une grève au dépôt de Jodoigne

Les lignes 5, 6, 18, 22, 23, 25, 26, 32, 35, 37, 52, 823 et E1 sont concernées depuis les premières heures du jour. Une réunion est en cours entre la direction et des représentants du personnel, a précisé le porte-parole du TEC, qui n'était par ailleurs pas en mesure de préciser la cause de ce mouvement d'humeur. (Belga)