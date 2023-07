Premier League - Mason Mount annonce son départ de Chelsea et signe à Manchester United

Mount a gravi les échelons à Stamford Bridge depuis les équipes de jeunes. Il a débuté en équipe première en 2019, marqué 27 buts et délivré 22 passes décisives en 129 apparitions en Premier League. Mount, qui a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021, a obtenu 36 sélections avec l'Angleterre. Il a posté un message d'adieu aux fans des Blues sur Instagram. "Salut les fans de Chelsea, étant donné les spéculations des six derniers mois, ce n'est peut-être pas une surprise pour vous, mais cela ne rend pas plus facile de vous dire que j'ai pris la décision de quitter Chelsea". Selon plusieurs médias, le montant du transfert est estimé à 55 millions de livres sterling (64 millions d'euros). (Belga)