Procès des attentats à Bruxelles - Si on écoute la défense, "il y a cinq erreurs judiciaires dans le box", affirme Me Lys

"Il y a une unanimité entre le parquet, la défense et les parties civiles pour saluer le travail des enquêteurs dans ce dossier, qui est le procès du siècle. Pourtant, ce que nous dit la défense, c'est c'est qu'il y aurait 5 erreurs judiciaires dans le box (tous les accusés détenus à l'exception de Mohamed Abrini et Osama Krayem, qui reconnaissent leurs actions, NDLR)", s'est étonné le pénaliste au début de ses répliques. "Ces cinq erreurs judiciaires dureraient depuis sept ans et tout le monde, y compris les juges professionnels de la chambre des mises en accusation, seraient passés à côté de ça?" "Les arguments de la défense sont classiques", a-t-il enchainé. "Dire qu'on est pas une équipe, que l'équipe c'étaient les kamikazes. Aller dans le détail du détail et essayer de créer des brèches" pour que le jury perde sa vue d'ensemble du dossier. Me Lys s'est ensuite appesanti sur quelques arguments en particuliers. Il a particulièrement fustigé la demande de la défense d'Hervé Bayingana Muhirwa de requalifier la participation aux activités d'un groupe terroriste en recel de criminels. "On a essayé de nous présenter M. Bayingana Muhirwa comme une sorte d'Airbnb pour terroristes dans le besoin", a ironisé l'homme de loi. "On nous dit qu'on a juste un gestionnaire de logement qui n'est pas du tout radicalisé, mais c'est oublier les fichiers retrouvés dans son ordinateur, notamment la vidéo de décapitation du pilote jordanien." (Belga)