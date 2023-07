Rythmes scolaires - Peu d'élèves ont pris de l'avance sur leurs vacances

"Les élèves sont présents massivement dans les écoles", a indiqué la ministre en réponse à une question de la députée d'opposition Marie-Martine Schyns (Les Engagés) lors de la séance de questions d'actualité du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A la suiite de la réforme des rythmes scolaires, la fin des classes intervient désormais chaque premier vendredi de juillet, plutôt que fin juin comme c'était la coutume. Certains observateurs craignaient que beaucoup de parents ne respectent pas cet allongement et anticipent leurs vacances dès la fin juin, pour profiter notamment de billets d'avions à meilleurs prix. Mais sur base de premiers "retours informels" du terrain, "il n'y a pas d'absentéisme massif, en tout cas pas plus qu'avant la réforme des rythmes scolaires", a ajouté Mme Désir. Des chiffres plus précis sur le taux d'absentéisme en cette première semaine de juillet seront connus en octobre prochain, a-t-elle précisé. Pour pallier ce risque de départs anticipés, le gouvernement avait annoncé une augmentation des contrôles administratifs quant au bon respect des règles de présence des élèves à l'école. (Belga)