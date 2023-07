Serie A - Naples débutera la défense de son titre en déplacement à Frosinone

Le champion d'Italie Naples fera ses débuts à domicile contre Frosinone. Des matchs à l'extérieur attendent l'AC Milan, qui jouera à Bologne, la Juventus à Udine et la Lazio à Lecce. L'Inter débutera à San Siro contre Monza. La Roma commencera à nouveau contre Salernitana, mais cette fois à domicile. Pour la nouvelle saison de Serie A, une seule journée sera organisée en milieu de semaine (6e journée, le mercredi 27 septembre). Il y aura quatre pauses: du 4 au 12 septembre 2023, du 9 au 17 octobre 2023, du 13 au 21 novembre 2023 et du 18 au 26 mars 2024. Le premier sommet de la saison entre Naples et la Lazio est prévu dès la 3e journée (week-end du 3 septembre), aux côtés d'autres affiches alléchantes comme AS Rome-AC Milan et Inter-Fiorentina. Le premier derby della Madonnina entre l'Inter et l'AC Milan est programmé lors de la 4e journée (week-end du 17 septembre). (Belga)