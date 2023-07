Suède: Greta Thunberg accusée de refus d'obtempérer lors d'une action en juin

Selon l'acte d'accusation, la militante de 20 ans avait refusé de quitter les lieux d'une action environnementale, et ne s'était pas pliée aux ordres de la police, indique le journal. Mi-juin, Greta Thunberg avait participé à une action aux côtés de l'organisation "Ta tillbaka framtiden" ("Réclame l'avenir") sur le port de Malmö, dont les militants ont bloqué l'entrée et la sortie pour protester contre l'usage de combustibles fossiles en immobilisant des pétroliers. "Nous choisissons de ne pas être des spectateurs, et (...) arrêtons (de ce fait) physiquement l'infrastructure des combustibles fossiles. Nous nous réapproprions l'avenir", avait alors déclaré Greta Thunberg dans un post Instagram. L'activiste encoure jusqu'à six mois de prison, mais la procureure Charlotte Ottesen a affirmé à Sydsvenskan que ce chef d'accusation aboutit généralement à une peine d'amende. Une audience est prévue au tribunal de Malmö fin juillet, selon le quotidien. A l'époque inconnue, Greta Thunberg a seulement 15 ans lorsqu'elle s'assied pour la première fois devant le Parlement suédois un vendredi d'août 2018, avec sa pancarte "Grève de l'école pour le climat". En quelques mois, de Berlin à Sydney, de San Francisco à Johannesburg, la jeunesse lui emboîte le pas et le mouvement Fridays for Future naît. Au-delà de ses grèves pour le climat, la jeune militante attaque régulièrement les responsables politiques et les gouvernements pour leur inaction en matière climatique. Fin mars, elle a fustigé la "trahison sans précédent" des dirigeants après la publication de la dernière synthèse du Giec, le groupe d'experts de l'Onu. (Belga)