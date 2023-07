Tensions sociales chez Ryanair - La direction de Ryanair "prête à s'engager dans des négociations constructives"

"Les menaces de grève ne sont pas seulement néfastes pour les pilotes, qui perdent leur salaire, mais le sont également pour la clientèle et, en fin de compte, pour les investissements en Belgique", souligne la direction. Cette dernière se dit "prête à s'engager dans des négociations constructives avec les syndicats de pilotes belges pour parvenir à un accord", comme elle l'a fait "avec succès dans tous les autres pays où Ryanair opère". Depuis que Ryanair a reconnu par convention collective de travail l'application du droit du travail belge en janvier 2019, les différends entre ses pilotes basés en Belgique et la direction de la compagnie n'ont fait que s'accumuler, expliquent la Belgian Cockpit Association (Beca) et les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV. La compagnie contourne régulièrement ses obligations légales, les accords sectoriels ainsi que les accords d'entreprise signés avec les représentants du personnel, listent-ils. Mardi, les pilotes de Ryanair basés en Belgique ont menacé de faire grève les samedi 15 et dimanche 16 juillet prochains. La Beca ainsi que les deux syndicats ont lancé un ultimatum à la direction de la compagnie aérienne, lui donnant jusqu'à vendredi midi pour présenter une proposition "acceptable". (Belga)