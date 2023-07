Tour d'Autriche - Matteo Sobrero: "Le prochain objectif est d'attaquer pour le maillot de leader"

"Enfin, j'ai remporté ma première victoire de la saison. Cela fait un certain temps que je cours derrière. Enfin, cette fois, ça a marché", a déclaré Sobrero. "Nous avons très bien travaillé en tant qu'équipe. Je gagne et mon coéquipier Felix Engelhardt termine deuxième. Nous n'avions certainement pas imaginé cela au départ. Le déroulement de la course n'a cessé de changer. Le peloton s'est complètement disloqué dans la dernière montée, à mesure que la ligne d'arrivée se rapprochait, un sprint massif semblait inévitable. J'ai pu bien me positionner dans ce sprint avec Felix et nous avons signé un superbe doublé." "Nous voulons bien sûr attaquer pour prendre le maillot de leader, mais il ne faut surtout pas oublier que Jhonatan Narvaez est un coureur très fort, qui peut aussi s'appuyer sur une équipe très forte. Nous avons trois coureurs dans les quatre premiers avec moi, Jesus David Pena et Felix Engelhardt. Nous pouvons donc jouer plusieurs cartes si nous voulons attaquer la position de leader de Narvaez. Ce seront des questions pour jeudi. Nous allons discuter de tout cela avec l'équipe et élaborer un plan tactique avant de prendre le départ de la dernière étape", a conclu Sobrero, qui compte bien refaire son retard de 28 secondes. (Belga)