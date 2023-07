Tour de France - Campenaerts: "J'ai vite compris que je n'étais pas le meilleur grimpeur"

"Mon intention était d'attaquer dès le départ avec des gars d'une classe supérieure. On commence à me dire que j'aime attaquer dès le kilomètre 0. Je me suis échappé, mais il est vite apparu que je n'étais pas le meilleur grimpeur du groupe", a reconnu le coureur Lotto Dstny à Sporza. "Van Aert et Pedersen étaient avec nous. Le groupe de tête n'est pas resté calme et j'ai alors compris que la victoire d'étape ne serait pas pour moi. J'ai alors décidé d'économiser mes forces". Campenaerts se montre positif à propos de son Tour jusqu'ici ainsi que celui de Lotto Dstny en général. "Nous sommes très heureux qu'Ewan ait retrouvé ses bonnes jambes. Le déroulement de la course est très mouvementé. C'est dommage que nous ayons perdu Guarnieri. De Buyst a un problème au poignet, mais sa situation s'améliore de jour en jour. J'ai de bonnes jambes, ce qui est positif. C'est une bonne chose pour Ewan et moi-même", a conclu Campenaerts. . (Belga)