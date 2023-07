Tour de France - Les Pyrénées arrivent dès la 5e étape, entre Pau et Laruns

Le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates) est toujours le porteur du maillot jaune. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) est le nouveau maillot vert du classement par points après sa 2e victoire mardi à Nogaro. L'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost) reste porteur du maillot à pois du meilleur grimpeur et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est revêtu de blanc en tant meilleur jeune. Jumbo-Visma est en tête du classement par équipe. Le premier col classé hors-catégorie du Tour sera franchi à cette occasion. Il s'agit de celui du Soudet (15,2 km à 7,2%) sera franchi au km 87,5. Il sera suivi du petit col d'Ichère (3e cat. 4,2 km à 7 %) au km 124,8 et surtout par celui de Marie-Blanque (1re cat. 7,7 km à 8,6%) dont le sommet au km 144,2 est placé à 18,5 kilomètres de Laruns. Le sprint intermédiaire interviendra en début de course au km 48,8 à Lanne-en Barétous. Pogacar avait remporté sa première de ses neuf étapes sur le Tour sur le même parcours entre Pau et Laruns lors de la 9e étape en 2020. Le seul changement de tracé notable, le Soudet sera franchi cette année par le versant basque. Le départ réel sera donné à 13h25 et l'arrivée prévue à Laruns à 17h35 (horaire calculé à 39 km/h de moyenne). (Belga)