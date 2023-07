Tour de France - Vingegaard "était trop rapide" pour Pogacar, reconnait le Slovène

"Quelle attaque!", a confié Pogacar. "On ne peut rien faire dans ces cas-là, quand il y en a un qui est plus fort que vous dans une journée comme ça. On va continuer de se battre, tout n'est pas perdu." Pogacar est arrivé au Tour après avoir été écarté plusieurs semaines en raison de fractures au poignet à la suite d'une chute durant Liège-Bastogne-Liège. "L'entraînement a pris un peu de retard cette année, donc je devrais me sentir bien dans la dernière semaine normalement", estime le double vainqueur du Tour (2020 et 2021). "C'est un coup dur mais c'est la première étape de montagne, on verra jour après jour. L'objectif est clair, il y a de la motivation dans l'équipe, on va continuer de se battre chaque jour, essayer de reprendre du temps. J'espère que les jambes tourneront mieux la dernière semaine que Jonas", a conclu Pogacar. (Belga)