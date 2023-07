Wimbledon - Borna Coric s'incline au premier tour contre le 308e joueur mondial, Guido Pella

Mené deux sets à zéro, Coric a lancé une remontée en revenant à deux manches partout, mais Pella s'est rebellé dans le dernier set pour remporter une victoire retentissante face au 14e mondial, qui n'a pas réussi à atteindre le 2e tour comme lors de trois de ses quatre participations à la quinzaine londonienne. Borna Coric n'avait plus joué le tableau final de Wimbledon depuis 2019, l'année où Guido Pella avait atteint les quarts de finale. Ce dernier avait atteint le 3e tour en 2018, et compte trois sorties au 1er tour sur ses trois autres participations. L'Argentin affrontera le qualifié français Harold Mayot (ATP 181) au 2e tour. Le Russe Daniil Medvedev (ATP 3/N.3) a remporté une rencontre disputée contre l'invité et local de l'épreuve Athur Gery (ATP 391). Le Britannique a réussi à contre-breaker Medvedev dans chacun des deux premiers sets, mais celui-ci a été solide et s'est imposé 7-5, 6-4, 6-3. L'Américain Taylor Fritz (ATP 9/N.9) a connu plus de difficultés contre l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 45). Ce dernier a même mené deux sets à un, avant que Fritz ne fasse preuve de résilience pour se qualifier au bout de cinq manches, 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 6-3. Le compatriote de Fritz, Frances Tiafoe (ATP 10/N.10), a disposé du Chinois Yibing Wu (ATP 62) en trois sets, 7-6 (7/4), 6-3, 6-4, mais l'Espagnol Roberto Bautista-Agut (ATP 23/N.20) est tombé face au Russe Roman Safiullin (ATP 92) en cinq manches, 2-6, 7-6 (9/7), 6-7 (4/7), 6-4, 7-5. (Belga)