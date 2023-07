Wimbledon - Greet Minnen sortie au premier tour par Jelena Ostapenko en un peu plus d'une heure

Demi-finaliste en 2018 et lauréate de Roland-Garros en 2017, Ostapenko a dominé la première manche en ne laissant qu'un jeu à Minnen, malgré deux occasions pour cette dernière de reprendre le service adverse. La Lettone a converti deux de ses quatre balles de break, et enlevé le set dès la première opportunité. Le déroulement du match a été perturbé par la pluie, et la deuxième manche a débuté avec trois breaks consécutifs, le dernier en faveur de Jelena Ostapenko, qui a ensuite vu Greet Minnen défendre férocement deux balles de break pour limiter l'écart à un jeu, avant de s'effondrer en fin de set et de concéder les trois derniers jeux. La Campinoise de 25 ans dispute son 4e Wimbledon, le 3e en simple après 2021 et 2022. Elle avait atteint le 2e tour l'an dernier. Classée 56e mondiale en double, Minnen jouera en compagnie de la Hongroise Anna Bondar (WTA 50). Le duo belgo-magyar débutera face aux invitées américaines Makena Jones (WTA 107) et Sloane Stephens (WTA 336), jeudi. Plus tôt dans l'après-midi, Ysaline Bonaventure (ATP 91) s'est brièvement présentée sur le court pour disputer les derniers jeux de son match débuté mardi contre la qualifiée chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 191). La N.3 belge s'est inclinée en deux manches, 7-6 (7/0), 6-1. Elle ne s'est pas alignée en double. (Belga)