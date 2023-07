Wimbledon - Iga Swiatek expéditive et déjà au troisième tour, tout comme Daria Kasatkina

Swiatek n'a laissé que deux jeux à son adversaire, tous les deux dans la première manche. Elle retrouvera ensuite la Française Diane Parry (WTA 96) ou la Croate Petra Martic (WTA 29/N.30). La Polonaise qui a récemment remporté Roland-Garros pour la troisième fois n'a encore jamais dépassé le 4e tour à Wimbledon sur ses trois premières participations. La Russe Daria Kasatkina (WTA 10/N.11) a également atteint le 3e tour à l'issue de son match tout aussi expéditif contre la Britannique Jodie Burrage (WTA 108). En une heure, elle a balayé son adversaire, 6-0, 6-2. Quart-de-finaliste en 2018, Kasatkina n'avait cependant plus dépassé le 2e tour en deux participations depuis. Elle attend au 3e tour la gagnante du match entre l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 80) et la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 20/N.19). Barbora Krejcikova (WTA 11/N.10) a quant à elle remporté son match du 1er tour contre l'invitée britannique Heather Watson (WTA 144). La Tchèque n'a pas concédé le moindre break pour remporter la victoire 6-2, 7-5, devant le public du All England Club. Krejcikova affrontera la prometteuse qualifiée russe de 16 ans, Mirra Andreeva, au 2e tour. En fin de soirée, la Tchèque Petra Kvitova (WTA 9/N.9) a résisté à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 44), s'imposant après un match disputé de plus de deux heures, 6-4, 6-7 (5/7), 6-1. La double vainqueure de Wimbledon jouera au 2e tour contre la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 69) ou l'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz (WTA 105). (Belga)