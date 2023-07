Wimbledon - Un match brièvement interrompu par un lancer de confettis de militants écologistes

Un homme et une femme sont entrés sur le gazon en jetant des confettis pailletés orange, "inoffensifs pour l'environnement", a précisé l'association dans un communiqué, et des pièces de puzzle. L'homme est ensuite allé s'asseoir dans un carré de service, près du filet. Les militants ont été évacués par le service de sécurité avant que des agents de l'organisation et des ramasseurs de balle ne nettoient le gazon. Just Stop Oil est une organisation qui milite pour que le gouvernement britannique interdise l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz naturel. Elle a déjà organisé plusieurs actions pacifistes lors d'évènements sportifs très médiatisés, notamment le match de cricket traditionnel entre l'Australie et l'Angleterre, la semaine dernière, ou les championnats du monde de snooker qui ont été remportés par Luca Brecel. Les organisateurs de Wimbledon avaient affirmé avant le début du tournoi que la sécurité avait été renforcée pour empêcher ce type d'actions. (Belga)