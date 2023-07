Wimbledon - Yanina Wickmayer s'incline au bout de trois sets contre Anna Blinkova

Après avoir rapidement contré un break d'entrée, Wickmayer a concédé cinq jeux consécutifs pour laisser la première manche à son adversaire. Elle s'est reprise dès l'engagement du deuxième set, en empochant les quatre premiers jeux avec deux breaks, mais Blinkova a réussi à revenir à sa hauteur. 'Wicky' s'est alors reprise pour enlever la manche avec un break décisif. Dans le dernier set, Yanina Wickmayer a laissé son adversaire s'échappant en concédant deux breaks pour être menée 4-1. Il n'y a plus eu que des breaks jusqu'à la fin du match, conclue par Blinkova sur sa première opportunité. La Moscovite de 24 ans, qui n'a jamais atteint le 3e tour sur le gazon du All England Lawn Tennis & Croquet Club, affrontera au 2e tour la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 30/N.29) ou la Canadienne Rebecca Marino (WTA 83). Wickmayer ne quitte pas encore Wimbledon, auquel elle participe pour la 14e fois, puisqu'elle s'aligne également sur le double. Classée 74e mondiale de l'exercice, la joueuse de 33 ans sera aux côtés de l'Américaine Shelby Rogers (WTA 452). Elles aborderont l'épreuve face à la Polonaise Magda Linette (WTA 91) et l'Américaine Bernarda Pera (WTA 102). Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 123) et Ysaline Bonaventure (WTA 91) ont également été éliminées au premier tour du simple. Minnen (WTA 56 en double) jouera encore le double, avec la Hongroise Anna Bondar (WTA 50 en double). (Belga)