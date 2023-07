Wimbledon - Ysaline Bonaventure s'incline au premier tour contre la qualifiée chinoise Zhuoxuan Bai

La N.3 belge, 28 ans, qui disputait son 4e Wimbledon, le 2e en simple après 2019, et le 8e tournoi majeur de sa carrière espérait bien décrocher un premier succès sur le gazon du All England Club. Tout semblait bien engagé quand le marquoir indiquait 4-1 en sa faveur après 12 minutes de jeu. Bonaventure a cependant cédé son break d'avance en commettant deux double-fautes dans le 7e jeu et perdant son calme pour permettre à Bai d'égaliser (4-4). Si la Stavelotaine a sauvé deux balles de 4-5, elle a finalement perdu sa mise en jeu suivante (5-6). On pouvait l'entendre dire au changement de côté: "Qu'est-ce que je fous là. J'arrive à tenir six jeux puis c'est fini à chaque fois". Après avoir trouvé les ressources pour forcer le jeu décisif, elle n'a pas pris un point cours de celui-ci. "Il est fini le match, il est fini. Pourquoi je suis là ?", a clamé Ysaline Bonaventure à haute voix au moment d'aborder le second set. Visiblement hors du coup, elle a multiplié les fautes directes. A 0-4, la pluie a interrompu la rencontre après 1h04 de jeu. Mercredi, à la reprise, rien n'avait changé et l'élimination était consommée. C'est donc Bai qui rencontrera au 2e tour la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 6/N.6), finaliste l'an dernier. (Belga)