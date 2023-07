Adolescent tué par un policier à Nanterre - Emeutes: pour Macron, "la première réponse, c'est l'ordre, le calme et la concorde"

"Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord la première réponse, c'est l'ordre et le calme, la concorde et ensuite c'est de travailler sur les causes profondes", a déclaré le chef de l'État à Pau. Selon son entourage, ces échanges seront dans "le prolongement" de ceux de mardi dernier avec quelque 300 maires, réunis à l'Élysée au sujet des réponses à apporter après les émeutes qui ont embrasé la France la semaine dernière. "La nuit dernière l'a montré, on est revenu à peu près à une situation normale", s'est réjouie de son côté la Première ministre Elisabeth Borne, également en déplacement à Lisieux, une ville du Calvados touchée par les violences urbaines. "On reste naturellement extrêmement vigilants en réduisant très progressivement nos dispositifs de sécurité", a-t-elle ajouté, se disant aussi "déterminée à ce qu'il n'y ait aucune impunité pour les auteurs de ces violences". La cheffe du gouvernement a donné comme instruction à tous les préfets de "trouver les bonnes procédures pour permettre que les équipements publics puissent rouvrir au plus vite". "Comment expliquer ces violences ? On a besoin de comprendre, de prendre le temps du diagnostic. Il ne faut pas se précipiter avec des clichés pour donner des fausses explications", a également mis en garde Mme Borne en préambule de sa rencontre avec les élus. (Belga)