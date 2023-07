Adolescent tué par un policier à Nanterre - Le policier auteur du tir mortel maintenu en détention provisoire

Ce motard de la police, Florian M., a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué jeudi dernier. Incarcéré à la prison de la Santé à Paris, il est apparu en visioconférence lors de l'audience devant la cour d'appel. Il était représenté par son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, qui avait fait appel du placement en détention de son client. "Pour lui, c'est totalement désespérant. Il prend cette nouvelle, elle est cauchemardesque pour lui, il garde espoir, il va continuer à se battre mais est-ce qu'il en aura encore l'énergie ?", a réagi Me Liénard au micro de BFMTV. "C'est un tsunami dans sa vie, il est frappé comme quelqu'un qui a connu un traumatisme majeur, il est encore dans un état de sidération", a également déclaré l'avocat. La mort du jeune Nahel, 17 ans, le 27 juin lors d'un contrôle routier, a été l'élément déclencheur de plusieurs nuits de violences urbaines en région parisienne et dans le reste du pays. (Belga)